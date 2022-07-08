Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu, 2 daire kullanılmaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu, 2 daire kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu, 2 daire kullanılmaz hale geldi

Kocaeli'de apartmanın çatı katı alev alev yandı, iki daire kullanılmaz hale geldi.

Kocaeli'de apartmanın çatı katı alev alev yandı, iki daire kullanılmaz hale geldi.

Olay, Karamürsel ilçesi, Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen 2 daire kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title