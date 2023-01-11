Apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 135 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Apartmanda oluşan yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, oluşan yoğun duman tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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