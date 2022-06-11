Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin Serhat Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Bacada bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İpekyolu Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri, bacada mahsur kalan kediyi kurtardı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu İtfaiye kedi Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title