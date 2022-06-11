Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler

Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin Serhat Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Bacada bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İpekyolu Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri, bacada mahsur kalan kediyi kurtardı. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İpekyolu İtfaiye kedi Van 3. Sayfa Haberler

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