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Apartmandan düşen genç hayatını kaybetti

Apartmandan düşen genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanın beşinci katından düşen 23 yaşındaki genç hayatını kaybettiOlay Yeni Mahalle 824 sokakta meydana geldi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanın beşinci katından düşen 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay Yeni Mahalle 824 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde eve gelen 23 yaşındaki Fethi Oduncuoğlu, babasıyla yaşadığı evin balkonundan aşağıya düştü. Olayı gören ailesi durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Oduncuoğlu'nun balkondan aşağıya atlayıp hayatına son verdiği üzerinde durulurken, gencin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi için Aydın'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Didim Aydın 3. Sayfa Haberler

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