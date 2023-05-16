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Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Kavakpınar Mahallesi Şebboy Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evde oturan şahsa ulaşamayınca, binaya uzatılan seyyar merdivenle 3. kata çıkarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen dairede kiracı olarak oturan Oğuzhan Demir, itfaiye ekiplerine 2 saat önce evden çıktığını, elektriklerin de kesik olduğunu söyledi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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