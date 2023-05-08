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Apartmana girip evin kapısını kurşunladılar

Apartmana girip evin kapısını kurşunladılar

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıslar pompalı tüfek ile bir daireye ateş açtıktan sonra kaçtılar.

Çorum'da bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıslar pompalı tüfek ile bir daireye ateş açtıktan sonra kaçtılar.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgürevler 2. Cadde üzerinde bulunan bir binaya gelen kimliği belirsiz 4 şahıs, bina içerisindeki bir ikametin kapısına pompalı tüfek ile ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Apartmandan yükselen silah sesleri büyük bir korkuya neden oldu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri apartmanda incelemelerde bulundu.

Öte yandan, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan 4 şahsın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Haberler

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