Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Apartmana giren hırsızlar bisikletleri böyle çaldı

Apartmana giren hırsızlar bisikletleri böyle çaldı

3. Sayfa Haberleri

Apartmana giren hırsızlar bisikletleri böyle çaldı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren şüpheliler bisikletleri çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartmana giren hırsızlar bisikletleri böyle çaldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren şüpheliler bisikletleri çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Ferahim Şalvuz Mahallesi Mehmet Şen Bulvarı Çınar Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, binanın girişinde apartman sakinlerinin çocuklarına ait 2 adet bisiklet çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen sahipleri, apartmana giren 2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiklerini görerek polise haber verdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 kişinin, ilk olarak apartmana gelerek keşif yaptığını daha sonra tekrar gelerek bisikletleri çaldıkları yer aldı.

Şüphelilerin bulunması için polisin çalışma başlattığı bildirildi.

Mersin Seçim Sonuçları
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mersin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Mersin Çınar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title