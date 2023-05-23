Apartmana giren hırsızlar bisikletleri böyle çaldı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren şüpheliler bisikletleri çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartmana giren hırsızlar bisikletleri böyle çaldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren şüpheliler bisikletleri çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Ferahim Şalvuz Mahallesi Mehmet Şen Bulvarı Çınar Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, binanın girişinde apartman sakinlerinin çocuklarına ait 2 adet bisiklet çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen sahipleri, apartmana giren 2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiklerini görerek polise haber verdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 kişinin, ilk olarak apartmana gelerek keşif yaptığını daha sonra tekrar gelerek bisikletleri çaldıkları yer aldı.

Şüphelilerin bulunması için polisin çalışma başlattığı bildirildi.