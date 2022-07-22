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Didim'deki apartman yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alevlerin üst katlara da sıçradığı apartmanda mahsur kalan bir anne ve iki çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Yeni Mahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinden dumanların çıktığını fark eden bina sakinleri durumu itfaiyeye ve emniyet güçlerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın üst kata sıçradı. Olay yerine gelen Didim İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin bir anda tüm daireyi sarması sebebiyle yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın yarım saatte kontrol altına alınabildi. Dumanlar tüm caddeyi kaplarken, duman nedeniyle apartmandan tahliye edilemeyen anne ve biri bebek iki çocuğu ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sebebiyle cadde kısa süreli trafiğe kapanırken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Yangın sebebiyle çevrede de korku dolu anlar yaşandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler

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