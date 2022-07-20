Apartman yangınında dumandan etkilenen 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen beş kişi ayakta tedavi edildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen beş kişi ayakta tedavi edildi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlçesi Yeni Mahalle Bahtiyar Sokakta 4 katlı apartmanın 1. kattaki merdiven boşluğunda karton kutuların yanması ile yangın çıktı. Kısa sürede yangın ile birlikte apartmanı dumanlar sarması sonucu, ihbar üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Apartmanın 4. katında dumandan etkilenen 5 kişi itfaiye merdiveni yardımı ile indirildi. Yangın esnasında dumandan etkilenen 5 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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