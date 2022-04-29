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Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde çıkan yangında itfaye araçlarını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde çıkan yangında itfaye araçlarını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Yangın Mahmudiye mahallesi Göçmenler sokakta bulunan apartmanın elektrik panosunda meydana geldi. Yoğun duman apartmanı sardı. Dumandan etkilenen kadına, olay yerine sevk edilen Ambulansta oksijen verilerek tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Yangın, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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