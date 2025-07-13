Apartman kapısının camını taş fırlatarak kırdılar

Eskişehir'de henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından bir apartman kapısının camı taş fırlatılarak kırıldı.

Olay, bugün Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından 171 numaralı Aydınlar Apartmanı'nın kapısına bilinmeyen nedenle taş fırlatıldı. Atılan taş nedeniyle kapının camı adeta tuzla buz oldu. Kapıdaki hasarı öğle saatlerinde fark eden apartman sakinleri, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Öte yandan, apartman sakinlerinin ise konuyla ilgili şikayetçi olacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR