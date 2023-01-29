Apartman girişindeki yangın paniğe neden oldu

Çorum'da gece saatlerinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Çorum'da gece saatlerinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulukavak Mahallesi Selimiye 1. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Öte yandan boş olduğu öğrenilen dairede maddi hasar meydana geldi.

Apartman sakinlerin kısa süreli panik yaşadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı. - ÇORUM