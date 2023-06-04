Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Apartman dairesinde korkutan yangın

Apartman dairesinde korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Dumlu Apartmanı'ndaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın bulunduğu sokağın güvenliği sağlandıktan sonra yangına müdahale etti. Apartman sakinleri yangın esnasında kısa süreli panik yaşadı. Ekiplerce söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title