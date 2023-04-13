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Apartman dairesinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Apartman dairesinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Tokat'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre; olay, Kemer mahallesi Molla Hüsrev Caddesinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Elektrikli ev aletinin alev alması sonrası çıktığı düşünülen yangında daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken apartman dairesinde maddi hasar meydana geldi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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