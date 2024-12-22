Kahramanmaraş'ta Apartman Çatısında Yangın Çıktı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'ndeki bir apartmanın çatısında bugün yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda apartmanda maddi hasar meydana geldi.
Apartman çatısında yangın
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesindeki bir apartman çatısında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çatı kata ulaşan ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayda maddi hasar oluştuğu öğrenildi.