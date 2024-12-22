Kahramanmaraş'ta Apartman Çatısında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çatı kata ulaşıp yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.
Kahramanmaraş'ta bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesindeki bir apartman çatısında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çatı kata ulaşan ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayda maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa