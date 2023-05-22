Apartman bahçesinde tabanca bulundu

Çorum'da bir binanın bahçesine atılmış tabanca bulundu.

Olay, Üçtutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Stat Sokak'taki bir binanın bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan bir adet tabanca bulundu. İşletme sahibi tarafından yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine gelerek inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmanın ardından tabanca muhafaza altına alındı. - ÇORUM