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Apartman bahçesinde çıkan yangın panikletti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Apartman bahçesinde çıkan yangın panikletti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın panikletti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın panikletti.

Yangın, Cuma Mahallesi 203 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede kağıt ve plastik atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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