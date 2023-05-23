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Antrenörü bıçaklayan zanlı tutuklandı

Antrenörü bıçaklayan zanlı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta Buket Y.'yi bıçaklayarak ağır yaralayan Murat P. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta Buket Y.'yi bıçaklayarak ağır yaralayan Murat P. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde spor antrenörü olarak görev yapan 49 yaşındaki Buket Y.'yi bıçaklayarak ağır yaralanan Murat P.'nin Zonguldak Adliyesi'ndeki sorgusu tamamlandı. Cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınan Murat P., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yoğun bakımdan çıkan Buket Y.'nin normal serviste tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Gençlik Spor 3. Sayfa Haberler

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