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Antrenörü bıçaklamıştı, yakalandı

Antrenörü bıçaklamıştı, yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkiinde, Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde spor antrenörü olarak görev yapan Buket Y'yi bıçaklayan Murat P. ekiplerin çalışması sonucunda yakalandı.

Zonguldak Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkiinde, Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde spor antrenörü olarak görev yapan Buket Y'yi bıçaklayan Murat P. ekiplerin çalışması sonucunda yakalandı.

Olay, Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat P, evinin önünde karşılaştığı Buket Y'ye bıçakla saldırarak vücudun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Buket Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Buket Y'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Murat P'yi yakalama çalışması başlattı. Polis ekiplerinin kısa süren çalışması sonrasında Murat P. yakalanarak gözaltına alındı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Fatih Spor 3. Sayfa Haberler

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