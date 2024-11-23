Anten Temizlerken Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kar yağışı nedeniyle anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düşen talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay saat 19.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk caddesinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle TV kanalları bozulan Veysel Korulu (72), anteni temizlemek için çatıya çıktı. Talihsiz adam, çatıdaki anteni temizlemeye çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten toprak üzerine düştü. Ağır yaralı adam, ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.