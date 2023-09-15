Antalyalı Çiftçi Araba Dolandırıcılığına Uğradı

Antalyalı bir çiftçi, internette gördüğü arabayı almak için Samsun'un Bafra ilçesine gelerek 890 bin lira ödedi, dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu.

Antalyalı bir çiftçi, internette gördüğü arabayı almak için Samsun'un Bafra ilçesine gelerek 890 bin lira ödedi, dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu.

Otomobilini satışa koyan M.D.'yi arayan dolandırıcı aracı beğendiğini, almak istediği söyleyerek ilandan kaldırmasını istedi. Dolandırıcı, ilandan kaldırılan otomobili daha düşük fiyata ilana koydu. Antalya'da çiftçilik yapan S.A. (38), internette gördüğü arabayı almak için, ilan veren kişi ile telefonda görüşerek 890 bin liraya anlaştı.

Yaptıkları görüşmede kendini "Hakan D." diye tanıtan dolandırıcı "Bafra'da benzinliğim var. Ben şu anda şehir dışındayım. Araba arkadaşımın üzerine, beğenirsen bana parayı havale yaparsın. Arkadaşım da noterden sana satışı verecek" dedi.

Dolandırıcı, otomobilin sahibi M.D.'yi de arayarak, "Arabayı almak için elemanımı gönderiyorum. Notere geçtiğinizde parayı hesabına havale edeceğim" dedi.

Arabayı beğenen S.A., 890 bin lira parayı Hakan D.'nin verdiği hesaba havale yaptı. Satış işlemleri için notere gittiklerinde ise araç sahibi M.D.'nin paranın hesabına havale edilmesini istediğinde dolandırıldığını anladı.

Dolandırılan şahıs polise şikayette bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN