Antalya'ya tırda getirilen uyuşturucu Varan'a takıldı - Haberler

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Antalya'ya tırda getirilen uyuşturucu Varan'a takıldı

Antalya'ya tırda getirilen uyuşturucu Varan'a takıldı

İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince madde arama köpeği Varan ile yapılan operasyonda yakalandı.

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İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince madde arama köpeği Varan ile yapılan operasyonda yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarda S.A. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Döşemealtı Kovanlık yol kontrol noktasında şüpheliye ait tır durduruldu. Tırda uyuşturucu madde arama köpeği Varan ile yapılan aramada yaklaşık 12 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Şahıs hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İstanbul Antalya 3. Sayfa Haberler

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