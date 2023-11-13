Antalya ve Mersin'de sahte forklift ilanları üzerinden 4 kişiyi 1 milyon 100 bin lira dolandıran 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlar, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya ve Mersin'de sahte forklift ilanları üzerinden 4 kişiyi 1 milyon 100 bin lira dolandıran 8 şüpheli yakalandı

Antalya ve Mersin'de sahte forklift ilanları üzerinden 4 kişiyi 1 milyon 100 bin lira dolandıran 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 4 kişi internet üzerinden sahte forklift ilanları ile toplam 1 milyon 100 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla başvuru yaptı. Yapılan teknik takip ve fiziki çalışmalarda 8 şüphelinin Antalya'da 1 şahsın ise Mersin ilinde olduğu belirlendi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Antalya merkezli iki ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerimin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet tablet, 9 adet telefon, 6 adet sim kart, 1 adet SSD sabit disk, 1 adet ruhsatsız silah, silaha ait şarjör ve fişekler, bir miktar uyuşturucu madde ile Türk Lirası, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. - ANTALYA