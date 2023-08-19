Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

Kürüş Mahallesi Zıpçık mevkisindeki sulama kanalının yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cesedin 43 yaşındaki Kemal Gönül'e ait olduğunu belirlendi. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gönül'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.