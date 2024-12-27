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Antalya'nın Serik İlçesinde Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Antalya'nın Serik İlçesinde Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yapılan operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmada 5 tabanca, 12 av tüfeği ve yüzlerce mühimmat ele geçirildi. Adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan operasyon sonucunda; 5 adet tabanca, 12 adet av tüfeği, 273 adet 9 mm tabanca fişeği, 300 adet av tüfeği fişeği, 5 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanan silah ve mühimmatlarla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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