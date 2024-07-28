Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Gebiz Mahallesi Yuumaklar-Kocamehmetler bölgesindeki yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangın 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - ANTALYA