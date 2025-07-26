Antalya'nın Serik İlçesinde Orman Yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, çevredeki çam ağaçlarını etkisi altına aldı. Orman bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA