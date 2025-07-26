Antalya'nın Serik İlçesinde Orman Yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılarak çevredeki çam ağaçlarını tehdit ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, çevredeki çam ağaçlarını etkisi altına aldı. Orman bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa