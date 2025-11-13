Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazaları: 4 yaralı

Güncelleme:
Manavgat'ta önceki gün iki otomobilin çarpışmasının ardından, bir gün sonra motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu toplamda 4 kişi yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde 2 otomobilin çarpıştığı noktada, 24 saat sonra bu kez kapalı kasa kamyonet ile motosiklet çarpıştı. 2 kazada toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş istikametinden Külliye istikametine seyir halindeki Ali S.'nin kullandığı 07 BZJ 177 plakalı motorlu bisiklet, 1525 sokak kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklenmeye başladı. Motosiklet sürücüsü bu sırada 1525 sokaktan Yunus Emre Caddesine çıkan Yalçın A.'nın kullandığı 07 BUB 909 plakalı kapalı kasa kamyonetin ön tamponuna çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği noktada önceki akşamda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
