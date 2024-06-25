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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan trafik denetiminde 7 sürücüye 40 bin TL ceza

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetiminde sorgusu yapılan 75 araç ve 75 kişiden 7 araç sürücüsüne, farklı kural ihlallerinden toplamda 40 bin TL ceza yazıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetiminde sorgusu yapılan 75 araç ve 75 kişiden 7 araç sürücüsüne, farklı kural ihlallerinden toplamda 40 bin TL ceza yazıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini ve asayişi sağlamak amacıyla trafik ve asayiş denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda; İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 75 araç ve araçlarda bulunan toplam 75 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimler devam edecek

Denetimde, eksik evrakı bulunan ve trafik kurallarına uymayarak trafiği tehlikeye sokan 7 araç sürücüsüne farklı kural ve ihlallerinden toplamda 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan; GBT sorgusu yapılan 75 kişide ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından sürücüler kurallara uymaya davet edilerek kask ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı. İlçede meydana gelebilecek kazaların en aza indirilmesi için ise denetimlerin devam edeceği aktarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gazipaşa Antalya trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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