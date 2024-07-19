Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor. - ANTALYA