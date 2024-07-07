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Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde Murtuna Mahallesi'nde orman dışı alanda saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman dışı alanda yangın başladı. Murtuna Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında başlayan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde saat 12.30'da orman dışı bir alanda yangın çıktı. Yangına hızla müdahale eden ekipler, 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Çok sayıda orman yangın işçisi de müdahalede bulunuyor. Yangına hem karadan hem havadan müdahale edilerek söndürme çalışmalarını devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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