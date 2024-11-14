Üye Girişi
Haberler

Antalya merkezli sahte web sitesi operasyonunda 14 tutuklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da otomobil yedek parçası satan firmaların sitelerini taklit eden 35 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.

Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı 'sahte web sitesi' operasyonu: 14 tutuklama

Otomobil yedek parçası satan firmaların sitelerini taklit edip vatandaşları dolandırmışlar

ANTALYA - Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapan firmalara ait web sitelerini taklit ederek sahte siteyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 35 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapan firmalara ait web sitelerinin gerçeğini taklit edip sahte sitelerini kurarak müşteki şahısları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda 35 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 4 şahsın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranma kaydının olduğu, 3 şahsın da kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya merkezli sahte web sitesi operasyonunda 14 tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü? MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? (e-Devlet) 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI | Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.