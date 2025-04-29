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Antalya Merkezli Operasyonda Sahte Alkol Çetesi Çökertildi

Antalya Merkezli Operasyonda Sahte Alkol Çetesi Çökertildi
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Antalya merkezli eş zamanlı operasyonlarda 272 bin şişe ve 2 milyon litreden fazla sahte alkol ele geçirildi, 3,7 milyar liralık vergi kaybına neden olan çete çökertildi.

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 272 bin şişe ve 2 milyon litreden fazla sahte alkol ele geçirildi. 3,7 milyar liralık vergi kaybına neden olan organizasyon çökertildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkollü içki kaçakçılığı yapan şüpheli kişi ve organizasyonlara yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. 29 Nisan 2025 tarihinde Antalya merkezli olmak üzere Manisa, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 13 lüks otel, 1 fabrika ile çok sayıda depo ve işyerinin bulunduğu toplam 29 adreste arama yapıldı.

3,7 milyar liralık vergi kaybı, milyonlarca litre sahte alkol

Yapılan aramalarda 272 bin şişe sahte alkol ile 2 milyon 81 bin 900 litre sahte alkole el konuldu. Şüphelilerin, 2014 yılında 33 bin metrekarelik alana kurdukları fabrikada sahte alkol üretimini şirketler üzerinden yasal gibi göstererek bugüne kadar yaklaşık 3 milyar 700 milyon lira vergi kaybına yol açtıkları tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük alkol kaçakçılığı organizasyonu çökertilmiş oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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