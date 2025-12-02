Haberler

Antalya Merkezli Narkokapan Operasyonunda 455 Tutuklama

Antalya Merkezli Narkokapan Operasyonunda 455 Tutuklama
Güncelleme:
Antalya merkezli düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 506 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 455'i tutuklandı. Operasyona 2 bin 753 personel katıldı.

Antalya merkezli 17 ilde, 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı düzenlenen Narkokapan Antalya operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 455'i tutuklandı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz günlerde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sokakta uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon yapılmıştı. 2 bin 753 personel, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 dron, 1 deniz aracı ve 35 narkotik köpeği kullanıldığı, Antalya merkezli Adana, Afyonkarahisar, Çorum, İstanbul, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Yozgat, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun ve Gaziantep'te 414 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 506 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 587 şüpheli deşifre edilirken, yakalanan 506 şüpheliden 455'i tutuklandı, 47'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkındaki işlemler ise sürüyor. - ANTALYA

