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Antalya Merkezli Kuyu-27 Operasyonu: 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, 32 Tutuklandı

Antalya Merkezli Kuyu-27 Operasyonu: 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, 32 Tutuklandı
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Antalya'da düzenlenen Kuyu-27 operasyonunda organize suç örgütü üyesi 34 şüpheliden 32'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçlamalar arasında haraç verme, adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme bulunuyor.

Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kuyu-27' operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 32'si tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı ve kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen "Kuyu-27" operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darp etme, ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten adam öldürmeye teşebbüs etme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edilerek adli mercilere sevk edilen 34 şüpheliden 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 32 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika antalya 3-sayfa Hukuk Suç

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