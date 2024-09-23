Antalya Merkezli Daltonlar Çetesi Operasyonunda 25 Gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde 'Daltonlar' çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da elebaşılığını yurt dışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-27" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Daha önce yakalanıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliyle birlikte şüpheli sayısı 34'e ulaşmış oldu. - ANTALYA