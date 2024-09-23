Üye Girişi
Haberler

Antalya Merkezli Daltonlar Çetesi Operasyonunda 25 Gözaltı

Antalya Merkezli Daltonlar Çetesi Operasyonunda 25 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen 'Daltonlar' çetesi operasyonunda 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon, KOM Başkanlığı ve Antalya İl Emniyeti tarafından gerçekleştirildi.

Antalya merkezli 6 ilde 'Daltonlar' çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da elebaşılığını yurt dışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-27" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Daha önce yakalanıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliyle birlikte şüpheli sayısı 34'e ulaşmış oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika 3-sayfa Antalya

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı

Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 23-24 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Gaziantep FK Trabzonspor maçı nereden izlenir? Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? 24 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Akrep, İkizler, Aslan burcu yorumu! 24 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman? ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar ve Recep ayı başlangıcı ne zaman 2025? Şeyda Yılmaz neden öldü? Şehit Polis Şeyda Yılmaz kim öldür ve nasıl vefat etti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });