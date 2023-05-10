- Antalya merkezli 6 ilde silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 32 tutuklama Eğlence mekanlarında güvenlik görevlilerini de saflarına katarak birçok vatandaştan haraç toplamışlar Gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi Antalya merkezli, İstanbul,...

- Antalya merkezli 6 ilde silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 32 tutuklama

Eğlence mekanlarında güvenlik görevlilerini de saflarına katarak birçok vatandaştan haraç toplamışlar

Gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi

ANTALYA - Antalya merkezli, İstanbul, Ankara, Adana, Isparta ve Burdur ilçelerinde polisin Organize Silahlı Suç Örgütü'ne ve bu örgüte silah temin eden şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Isparta ve Burdur illerinde "Organize Silahlı Suç Örgütüne ve bu örgüte silah temin eden şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı, 13'ü serbest bırakılırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin işyerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 21 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 28 şarjör, 251 fişek ve 2 sallama tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Öte yandan şahısların Kaleiçi ve Lara bölgesinde bulunan bazı eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerini de saflarına alarak kurdukları suç örgütüne gelir sağladıkları, ayrıca bir çok vatandaşı mağdur ederek haraç adı altında para topladıkları anlaşıldı. Şüpheli şahısların daha önceden "Gasp (Yağma)", "Kasten Yaralama", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" gibi birçok silahlı olaya karıştıkları da tespit edildi.