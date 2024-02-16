Antalya Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı, saniye saniye görüntülendi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Doğu Garajı istikametine gitmekte olan Ali İhsan Şanlı'nın kullandığı 07 NPK 57 plakalı Fıat Albea marka otomobille, Medet Boyraz'ın kullandığı 07 ARS 360 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan araç sürücülerinden Ali İhsan Şanlı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA