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Antalya Manavgat'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya Manavgat'ta motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Bilal Göktekin'in kullandığı 01 AUP 951 plakalı motosikletin Kızılot Mahallesine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve devrilmesi sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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