Antalya Kumluca'da Orman Yangını Çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın birlikte etkisini artıran yangının, yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Servis hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine orman ekipler, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yangına ilk anda arazözlerle müdahale edilirken, ormanlık alanda rüzgarın etkisi ile yayılan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi. - ANTALYA