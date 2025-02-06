Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
Mısır Çarşısı'nda korkutan yangın! Kısa sürede küle döndü

Mısır Çarşısı'nda korkutan yangın
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı

Antalya Konyaaltı'nda Orman Yangını

Antalya Konyaaltı'nda Orman Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe mevkiinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. İtfaiye ve orman ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunuyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için ekipler alevlere müdahalede bulunuyor.

Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiindeki saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

300 kilometre yol geldi, yaptığı hata yüzünden geri döndü
img

Kardeş acısıyla yıkılan Sergen ilk kez görüntülendi
img

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Fenerbahçe'nin transfer edip 1 dakika bile forma giydirmediği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 300 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.