Antalya Konyaaltı'nda Orman Yangını
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe mevkiinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. İtfaiye ve orman ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunuyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için ekipler alevlere müdahalede bulunuyor.
Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiindeki saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa