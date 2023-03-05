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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerindeki bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar ulaşırken ekipler yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Alacabel Bakımevi arasında saat 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı Karayolları Alacabel ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi. Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydişehir Antalya Konya 3. Sayfa Haberler

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