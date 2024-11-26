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Antalya-Konya Karayolu Tekrar Trafiğe Açıldı

Antalya-Konya Karayolu Tekrar Trafiğe Açıldı
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Dün akşam saatlerinde tır ve kamyonlara kapatılan Antalya-Konya karayolu, tipi etkisini kaybedince tüm araç trafiğine açıldı. Alacabel mevkiindeki kar çalışmaları sonrası yol yeniden kullanıma sunuldu.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan ve dün akşam 19.00 sıralarında tırların ve kamyonlara kapatılan Antalya-Konya karayolu, kar ve tipinin etkisini yitirmesiyle tüm araç trafiğine açıldı.

1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün öğle saatlerinde yağan kar ve etkili tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşmüş, karayolu dün akşam saat 19.00 sıralarında Akseki ve Seydişehir ilçelerinden tır ve kamyonlara kapatılmıştı. Karayolları Alacabel ekipleri trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmaları sürdürdü.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise ağır tonajlı araç sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendirdi. Alacabel'de gece saatlerinde tipinin etkisini yitirmesiyle birlikte ekiplerin yoğun çalışması sonucu Akseki-Seydişehir karayolu tamamen tüm araç trafiğine açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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