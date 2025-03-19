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Antalya-Konya Kara Yolunda Kar Yağışı ve Ulaşım Çalışmaları

Antalya-Konya Kara Yolunda Kar Yağışı ve Ulaşım Çalışmaları
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Antalya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Antalya-Konya kara yolunda ulaşım çalışmalarını gündeme getirdi. Ekipler, Alacabel bölgesinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolun açık kalmasını sağlıyor. Sürücüler için zincir bulundurmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Antalya- Konya kara yolunda kar yağışı başladı. Ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya'da sıcak havalar yerini karlı havaya bıraktı. Sabah saat 08.00 sıralarında başlayan kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden Seydişehir'e kadar etkili oldu. Yağışla birlikte kara yolları ekipleri Antalya-Konya arasında ulaşımı sağlayan Alacabel'de yolun açık kalması için hummalı bir çalışma başlattı. Bölgede iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı. Bölgede kar kalınlığının yer yer 5-10 santimetreye ulaştığı ve trafikte aksama yaşanmadığı belirtildi. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri sürücülere yanlarında her ihtimale karşı zincir bulundurmaları yönünde uyarıda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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