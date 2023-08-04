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Antalya Kaş'ta orman yangını başladı

3. Sayfa Haberleri

Antalya Kaş'ta orman yangını başladıANTALYA Antalya'nın Kaş ilçesinde başlaya orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Antalya Kaş'ta orman yangını başladı

ANTALYA Antalya'nın Kaş ilçesinde başlaya orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaş ilçesi Asas Dağı'nda saat 15.11' henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselemeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından orman yangınına karadan ve havadan müdehale başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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