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Antalya Kart Uyarısı: Dolandırıcılara Dikkat!

Antalya Kart Uyarısı: Dolandırıcılara Dikkat!
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Antalya'da sosyal medyada dolandırıcıların sahte reklamlarla Antalya Kart'ın sınırsız kullanımı için halkı tuzağa düşürmeye çalıştığı belirtildi. Yetkililer, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Sosyal medya yayınlanan ve belirli bir ücret karşılığı Antalya şehir içi ulaşımında kullanılan Antalyakart'ın 6 ay sınırsız kullanımı ile ilgili reklamların ardından Antalya Kart uygulaması ve sosyal medya hesaplarından vatandaşlar dolandırıcıların oyununa gelmemeleri hususunda uyarıldı.

Antalya'da toplu taşıma için kullanılan Antalya Kart, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Sınırsız ulaşım kartı satışı yaptığını belirten dolandırıcılar sosyal medyada üzerinden sahte reklamlarla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Belirli bir ücret karşılığında Antalya şehir içi ulaşımından 6 ay süreyle ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunulduğu iddia edilen reklamların ardından Antalya Kart uygulaması ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlar uyarıldı. Antalya Kart tarafından yapılan uyarıda, "Dolandırıcılık amacıyla sosyal medya platformlarından Antalyakart'ı belli bir ücret karşılığı ücretsiz kullanımı ile ilgili paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Lütfen bu paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Sosyal Medya Güvenlik 3-sayfa Ekonomi antalya Ulaşım Medya

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