Antalya Kaleiçi'nde Yangın: Otel ve Eğlence Mekanı Zarar Gördü

Antalya Kaleiçi'nde Yangın: Otel ve Eğlence Mekanı Zarar Gördü
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Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde çıkan yangında bir otel ile bir eğlence mekanı zarar gördü. Yangın, iki saat süren çalışmalarla kontrol altına alındı. İşletme sahipleri büyük zararlar olduğunu belirtirken, yangının çıkış noktası araştırılıyor.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde çıkan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Soğutma çalışmasının devam ettiği yangında bir otel, biri kullanılmayan yapı ve aktif olmayan bir eğlence mekanı zarar gördü. İşletme sahipleri zararlarının büyük olduğunu dile getirdi.

Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi Kaleiçi semtinde Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta saat 12.00 sıralarında metruk bir yapı ile 2 katlı bir otel arasında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle bir anda otele yayılırken, içerideki misafirler çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunmaya başladı. Alevler, kısa süre içinde otelin hemen bitişiğindeki bir eğlence mekanına da sıçradı. Araç ve yaya girişinin kapatıldığı sokakta itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, biri kullanılmayan yapı, otel ve kapalı olan bir eğlence mekanı zarar gördü.

Çıkış noktası araştırılıyor

Yangın söndürme çalışmalarını izleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, ekiplerden bilgi aldı. 6 odalı 2 katlı bir otelin arka tarafında çıkan bir yangın olduğunu aktaran Şahin, "Otelin 3 odasında misafir varmış onlar da tahliye edilmiş, yaralı yok. Yangın otelin yanındaki kullanılmayan binaya da sıçramış. Tam olarak nereden çıktığını bilmiyoruz. Arka tarafta kullanılamayan bir bina var, belki oradan çıkmış olabilir. Tam olarak bilemiyoruz. ya oradan çıktı ya da otelden oraya geçti. Şu an yaralımız yok" dedi.

"Dedektörlerin yandığını fark edince müdahalede bulunduk"

Oteli yangından zarar gören Sinan Şimşek ise, "Bir anda oldu. Dedektörlerin alarmını fark ettik. Hortumları çektik hemen. Poyraz estiği için arkadan alev aldı ve patlamalar oldu. Müşterilerimiz vardı ve son anda tahliye ettik. 3 odamız vardı, biri çıkmıştı ikisini tahliye ettik. Yaralımız yok. Çok fazla zararımız var. Çıkış nedeniyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. İtfaiyenin araştırmasıyla ortaya çıkacak" dedi.

"20 milyon civarında zararımız var"

Aktif olmayan eğlence mekanının sahibi Musa Gül de, "Sokaklar dar olunca itfaiyenin girişi güç oldu. Yan taraftaki otelden bize sıçradı. 2 yıldır kapalıydık ancak 20 milyon civarında bir zararımız var gibi görünüyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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