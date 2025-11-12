Antalya Jandarması, 72 Saatte 219 Suçlu Yakaladı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, son 72 saatte 219 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin çalışmaları sonucu, farklı suçlardan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 21 şüpheli ve 0-5 yıl cezası bulunan 42 şüpheli de dahil olmak üzere toplam 219 kişi yakalandı.