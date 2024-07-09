Üye Girişi
Haberler

Antalya-Isparta karayolunda takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya-Isparta karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak tünel içinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya- Isparta karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak tünel içinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.20 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kargı Köyü Antalya-Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı Tünelleri içerisinde seyir halinde olan Murat A. (51) idaresindeki 15 DF 678 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Murat A. ile yanında bulunan Fatma A.(48), Ayşenur A.(20) ve Tuğçe A. (18) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Antalya Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title